Vreden (ots) - In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Dienstag, 04.10 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes Vito Tourer, der auf einem Parkplatz auf der Leipziger Straße abgestellt war, beschädigt - am linken Kotflügel und Stoßfänger sowie am Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Der Unfallfahrer hatte weder auf den Eigentümer gewartet, noch die Polizei über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

