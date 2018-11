POL-BOR: Heek - Unfall auf der Bundesstraße 70/Eine Person schwerverletzt

Heek (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der Ahauser Landstraße in Heek (Bundesstraße 70) gegen 21.20 Uhr zu einem Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Gegen 23.10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Coesfelder die B 70 in Fahrtrichtung Autobahn 31 und wollte nach links auf die Anschlussstelle Oberhausen abbiegen. Dabei stieß er mit einer 49 Jahre alten Gronauerin zusammen, welche die B 70 in Fahrtrichtung Ahaus befuhr. Der Pkw der 49-Jährigen wurde daraufhin gegen ein anderes Auto geschleudert.

Rettungskräfte brachten die Gronauerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Aufgrund der Zusammenstöße waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro.

