POL-BOR: Borken - Drogen im Straßenverkehr

Borken (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Borkener gegen 16.15 Uhr auf der Burloer Straße überprüft. Dabei räumte er ein, am Vorabend Drogen (mit dem Wirkstoff THC) konsumiert zu haben. Der Fahrer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, um ihm dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung.

