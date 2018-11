POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht auf der Eschstraße

Stadtlohn (ots) - Einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 08.10 und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Eschstraße in Stadtlohn. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Beschädigt wurde ein grauer Opel Corsa. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Julia Lahann

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell