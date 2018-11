POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer beim Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Stadtlohn (ots) - Am Dienstag bog eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Stadtlohn gegen 16.30 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße "Pfeifenofen" nach rechts auf die Straße in Fahrtrichtung "An der Welle" ab. Hierbei übersah die 59-Jährige einen von rechts kommenden 71 Jahre alten Stadtlohner, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg in Fahrtrichtung Kreuzung Grabenstraße/Mühlenstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß geriet der 71-Jährige mit seinem Pedelec teilweise unter den Pkw. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder entlassen werden.

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Julia Lahann

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

