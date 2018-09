POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen stoßen zusammen

Bocholt (ots) - Leichte Verletzungen haben zwei Radfahrerinnen am Montag bei einem Unfall in Bocholt erlitten: Sie waren auf dem nördlich gelegenen Radweg an der Münsterstraße zusammengestoßen. Eine 83-Jährige Bocholterin fuhr dort gegen 10.10 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Ostwall, als eine 57-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Bocholt, sie in Höhe der Einmündung Leopoldstraße überholte. Aus dieser näherte sich in Richtung Münsterstraße zu diesem Zeitpunkt ein 37-jähriger mit seinem Lkw, der nach rechts in die Münsterstraße abbiegen wollte. Die 83-Jährige erschrak. Sie wich nach links aus und stieß mit dem Rad der 57-Jährigen zusammen. Die beiden Frauen stürzten; ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 200 Euro.

