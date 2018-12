POL-LIP: Kalletal - Von der Straße abgekommen

Lippe (ots) - (LW) Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Kalletal befuhr am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr die B 238 im Ortsteil Elfenborn in Fahrtrichtung Lemgo. Im Bereich einer Linkskurve wollte er nach eigenen Angaben auf der regennassen Fahrbahn einem querenden Fuchs ausweichen, geriet dabei aber mit seinem Ford Focus auf den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und schleuderte im Anschluss in ein angrenzendes Waldstück. Der Fahrzeugführer wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Lemgo verbracht, wo er zur Beobachtung stationär verblieb. Dabei hatte er noch Glück im Unglück; bei dem Aufprall in dem Waldstück bohrte sich ein Ast in das Fahrzeug, der die Bergung des Pkw erst nach entsprechenden Sägearbeiten möglich macht. Der Pkw wurde bei dem Aufprall im Wald vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 2500 Euro. Der Fuchs flüchtete unerkannt und unverletzt in den Wald!

