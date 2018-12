POL-LIP: Detmold - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippe (ots) - (LW) Leicht verletzt wurde eine 58-jährige Detmolderin bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag gegen 14.15 Uhr in Detmold auf der Bielefelder Straße. Zur Unfallzeit hatte sich auf der Bielefelder Straße in Höhe der Einmündung "Am Heidenbach" ein Rückstau gebildet. Ein 35-jähriger Herforder registrierte diesen zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Ford Focus der Detmolderin auf, die leicht verletzt dem Klinikum Detmold zur ambulanten Behandlung zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell