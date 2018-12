POL-LIP: Extertal - Bei Einbruch überrascht

Lippe (ots) - (LW) Am Samstagabend gegen 20.40 Uhr bemerkte der Besitzer einer Gartenbaufirma zwei unbefugte Personen auf dem Gelände seiner Firma am Grünen Weg. Als diese Personen ihrerseits den Zeugen entdeckten, flohen sie sofort vom Gelände. Bei einer Kontrolle des Geländes stellte der Zeuge dann fest, dass die Täter bereits zwei Vorhängeschlösser zu Werkstätten aufgebrochen und einen Bewegungsmelder und eine Lampe außer Betrieb gesetzt hatten. Beute haben die Täter offensichtlich nicht gemacht, der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die zum entsprechenden Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330 zu melden.

