POL-LIP: Bad Salzuflen. Etliche Autos aufgebrochen.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter knackten in der Nacht zum Sonntag etliche Autos im Stadtgebiet und suchten darin nach Beute. In der Exterschen Straße stahlen sie aus einem Volvo etwas Bargeld und Dokumente. In der Wenkenstraße öffneten sie einen Ford und einen BMW, aus denen sie vermutlich nichts stahlen. In der Lietholzstraße brachen die Täter im gleichen Zeitraum einen BMW, einen VW Passat und einen VW Touran auf und suchten darin ebenfalls nach Beute. In allen drei Fällen steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Ein Tatzusammenhang zwischen den aufgezählten Fahrzeugaufbrüchen ist anzunehmen. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten nimmt das KK Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

