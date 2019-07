Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Quadfahrer

Alsbach, K 118 (ots)

Ein 35jähriger Quad Fahrer befuhr am 04.07.19 um 10:05 Uhr die K 118, Gem. Alsbach, von Alsbach in Richtung Faulbach. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kommt der Quadfahrer in einer Linkskurve nach rechts von Fahrbahn ab und fährt in das angrenzende Wiesengelände. Durch den Sturz zieht er sich schwere Verletzungen zu. Nach erfolgter ärztlicher Behandlung an der Unfallstelle, wird er verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

