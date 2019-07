Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfälle und Unfallfluchten in der Wetterau vom Wochenende

Friedberg (ots)

Unfälle in der Wetterau am Wochenende

Im Vorbeifahren...

Münzenberg: ...streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto einen im Pfortenweg im Bereich der Kleingärten geparkten weißen Opel Insignia. Im Anschluss an den Unfall am Freitag kurz vor 19 Uhr fuhr der Autofahrer einfach weiter, ohne sich um den Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Am Opel blieb ein abgefahrener Außenspiegel und ein verschrammter Kotflügel vorne links zurück. Einem aufmerksamen Zeugen fiel der Unfall auf. Er meldete den Vorfall der Polizei. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

Glimpflicher Ausgang einer Karambolage

A5, Münzenberg: Ein 61-Jähriger aus Weimar befand sich am Samstag auf der Durchreise durch Mittelhessen. Er fuhr mit seinem VW den linken Fahrstreifen auf der A 5 in Richtung Norden. Noch ist unklar weshalb, aber das Fahrzeug kam ins Schleudern und dabei auf den Seitenstreifen, bevor es zurück auf die rechte Fahrspur geriet. Mit dem Fahrzeugheck links touchierte es dabei einen Sattelzug, der die rechte Fahrspur befuhr. Außer einem ordentlichen Schreck trugen beide Fahrzeugführer keinen Schaden davon. Der VW wurde beim Zusammenstoß hinten links beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Zugmaschine des Sattelzuges bekam Schäden am Stoßfänger vorne rechts, dem Einstieg und der Beifahrertür ab. Dieser Schaden schlägt mit etwa 3000 Euro zu Buche.

Rettungshubschrauber flog

Wölfersheim: Am Sonntag gegen 10 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Wetterau der Polizei den Einsatz eines Rettungshubschraubers in Melbach mit. Rettungswagen und Hubschrauber befänden sich wegen eines Verkehrsunfalls in der Hungener Straße. Nähere Details befänden sich noch in Klärung. Was war geschehen? Bei einem Unfall zwischen Wohnbach und dem Ortseingang Wölfersheim, in den offenbar kein anderer verwickelt war, kam es gegen 5.30 Uhr zum Sturz eines 23-Jährigen Melbachers mit seinem Motorrad. Laut ersten Aussagen, brachte ein Verkehrsteilnehmer den verunfallten jungen Mann nach Hause. Dort stellte sich jedoch im Laufe des Vormittags heraus, dass eine ärztliche Behandlung erforderlich sein dürfte, weshalb Rettungswagen gerufen und schließlich sogar der Hubschrauber eingeflogen wurde. Der Motorradfahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Gießener Krankenhaus. Über die Unfallursache ist bislang keine Aussage möglich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Im Vorbeifahren

Friedberg: Möglicherweise im Vorbeifahren stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen am Fahrbahnrand der Gebrüder-Lang-Straße geparkten Mercedes C-Klasse. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 20 Uhr. Am Radkasten und der Stoßstange vorne links entstand Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich als Unfallbeteiligter zur Verfügung zu stellen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Ford beschädigt und davongefahren

Karben: Einen in der Friedberger Straße in Okarben am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus streifte ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer zw. Freitag gegen 18.20 Uhr und Samstag gegen 8.20 Uhr. Er flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ am vorderen linken Kotflügel einen Lackschaden und einen beschädigten Außenspiegel im Wert von ca. 2000 Euro.

Flucht nach Parkrempler

Bad Vilbel: Offenbar nach dem Anstoß eines Porsche Cayman beim Aus- oder Einparken flüchtete ein Verkehrsteilnehmer am Freitag in der Huizener Straße. Das an Stoßstange hinten links beschädigte Fahrzeug parkte zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr auf einem Parkplatz mit dem Fahrzeugheck zur Fahrbahnseite. Der Unfallflüchtige ließ einen Schaden von ca. 1000 Euro zurück. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Kettenreaktion

Gedern: Beim rückwärts Ausparken streifte eine Seniorin am Samstag gegen 8.40 Uhr "Am alten Bahnhof" einen PKW Ssangyong. Offenbar weil sie Bremse und Gas verwechselte, fuhr sie schließlich mit ihrem 1er BMW mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz eines Supermarktes und krachte in ein Bühnengerüst, das gerade im Aufbau war. Dabei bekam auch noch ein LKW einen Schaden am Hinterrad ab. Die 87-Jährige und ihr ebenfalls im Fahrzeug befindlicher betagter Ehemann blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 3500 Euro.

Corina Weisbrod

