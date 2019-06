Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zeugen auf Zack in Butzbach ++ Schwerverkehrkontrolle auf der A5 ++ Zeugen nach Gerangel am Busbahnhof in Bad Nauheim gesucht!

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 28.06.2019

Zeugen auf Zack - Motorraddiebe gefasst

Butzbach: Am Montag verschwand vom Parkplatz des Butzbacher Schwimmbades ein 125er-Cross-Maschine. Der Besitzer erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Aufmerksamen Zeugen fielen zunächst am Donnerstag zunächst in Butzbach und dann in Rechtenbach ein Motorradfahrer auf. Der Zweiradfahrer trug keinen Helm. Außerdem wunderte sich einer der aufmerksamen Beobachter, denn der Fahrer besaß eigentlich gar kein Motorrad. Die Information gelangte an die Butzbacher Polizei, die am Donnerstagabend zusammen mit den Wetzlarer Kollegen, nach einem erneuten Hinweis den Dieb auf dem Krad in Rechtenbach vorläufig festnehmen konnte. Vor Ort trafen die Ordnungshüter den beschriebenen Motorradfahrer und dessen Kumpel mit einem Roller an. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer ohne Helm mit der vom Schwimmbadparkplatz in Butzbach gestohlenen Crossmaschine unterwegs war. Ermittlungen ergaben, dass es sich beim Rollerfahrer ebenfalls nicht um den eigentlichen Besitzer des von ihm genutzten Zweirades handelte. Diesem war der Diebstahl seines Mopeds noch gar nicht aufgefallen und erst die Polizei machte ihn auf den Diebstahl aufmerksam. Noch vor Ort händigten die Polizisten die gestohlenen Zweiräder den Eigentümern wieder aus. Gegen beide Männer wird nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls ermittelt. Außerdem besitzen sie keinen erforderlichen Führerschein zum Fahren der Zweiräder. Beide Diebe standen zudem unter Betäubungsmitteln. Sie erwarten daher noch ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss. Während der 19jährige der Polizei hinreichend bekannt ist, fiel sein 20-jähriger Freund den Gesetzeshütern das erste Mal negativ auf. Die Männer durften nach den polizeilichen Maßnahmen wieder ihrer Wege gehen. Ein Dank gilt den aufmerksamen Zeugen, ohne deren Mithilfe die Diebe nicht so schnell hätten überführt werden können.

Auch bei hochsommerlichen Temperaturen - Schwerverkehrkontrollen

Autobahn 5: Am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 16 Uhr standen auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Butzbach und Ober-Mörlen alle Räder still. Wegen Bergungsarbeiten nach einem LKW-Unfall mussten die Fahrbahnen in Richtung Süden komplett gesperrt werden. Eine Tortur für die Kraftfahrer im Stau und die Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei, weil die hochsommerlichen Temperaturen allen an Substanz und Nerven ging. In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 gab es im Bereich der mittelhessischen Autobahnen 280 Unfälle, die durch LKW verursacht wurden. Das ist fast ein Drittel aller Verkehrsunfälle in diesem Zeitraum. Hinter dieser Zahl verbergen sich zwei Tote, 23 Schwerverletzte, 17 Leichtverletzte und knapp 3,5 Millionen Euro Unfallkosten. Deshalb kontrollierten am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr erneut Gesetzeshüter der Autobahnstation Mittelhessen den Güterverkehr. Unterstützung erhielten sie dabei aus der Bereitschaftspolizei in Lich. Dabei hatten die Kontrolleure an der eingerichteten Kontrollstelle am Parkplatz Limes ein Auge auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuge, z.B. Reifen, Bremsen, Ladungssicherung etc. als auch auf die der Fahrer. Sie schauten nach der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten und möglichen Beeinträchtigungen durch Alkohol und Drogen, ebenso wie nach dem Mitführen der erforderlichen Fahrzeug- und Ladungspapiere. Sie stellten dabei neben Verstößen gegen die Gefahrgutverordnung und kleineren Ordnungswidrigkeiten auch einen Fahrer mit 0,82 Promille fest. Auch wenn es im Vergleich zum Vortag vielleicht etwas weniger heiß war, dürfte die Kontrolle ein sehr schweißtreibener Einsatz gewesen sein. Für die Sicherheit auf unseren Straßen, nahmen die Polizisten diese Anstrengung jedoch gerne in Kauf. Weitere Kontrollen werden folgen.

Zeugen gesucht - Gerangel am Busbahnhof

Bad Nauheim: Als drei Jugendliche am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr aus dem Bus 35 am Bahnhof ausstiegen kam es offenbar zu einem Gerangel. Ein Angreifer im orangen Shirt attackierte einen 14-Jährigen und riss an seiner Tasche. 70 Euro entwendete der Junge und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofshalle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls: Wer hat den Angriff beobachtet? Wer ist im gleichen Bus mitgefahren und kann Angaben zu Geschehnissen im Bus machen? Wer kann Hinweise zur Identifizierung des Angreifers geben. Der Jugendliche wird als 14 - 16 Jahre alt beschrieben. Er sei ca. 180 cm groß und von schlanker Gestalt gewesen. Neben dunklen, kurzen Haaren habe er einen Oberlippenflaum gehabt. Über dem orangen Shirt habe er einen schwarzen Adidas-Rucksack mitgeführt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Corina Weisbrod

