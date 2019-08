Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen für Unfallflucht gesucht

Schweisweiler (ots)

Am Dienstag, zwischen 06:45 und 17:30 Uhr, wurde in der Ortsstraße in Schweisweiler ein geparkter Nissan mit KL-Kennzeichen von einem unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

