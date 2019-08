Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A63/Winnweiler, Unwetter mit Starkregen - Sattelzug kippt um

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Winnweiler (ots)

Unwetterartige Regenfälle und starke Windböen haben den Autofahrern am Dienstagabend auf der A63 zu schaffen gemacht. Zwischen den Anschlussstellen Göllheim und Winnweiler wurde auf einer Brücke ein Sattelzug von starkem Seitenwind erfasst und kippte um. Der 36 jährige Fahrer erlitt hierbei nicht unerhebliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahen war die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt. Der Verkehr wurde über die Ausfahrt Göllheim auf die ausgeschilderte Umleitungsstrecke abgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell