Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Weyhausen (ots)

Am Morgen des 02.09.2019 kam es in der Zeit von 08:55 Uhr bis etwa 09:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren blauen VW Golf auf dem Parkplatz des Laischeweg 2 in Weyhausen, nahe der Volksbank Filiale, um im Aldi Markt Besorgungen zu erledigen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte entdeckte sie einen erheblichen Schaden an ihrer rechten Beifahrerseite. Da es sich um eine sehr großflächige Beschädigung handelt, ist davon auszugehen, dass es möglicherweise Zeugen zum Unfall gibt. Sollten sie etwas gesehen haben und Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, dann wenden sie sich bitte an die Polizei in Weyhausen oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

