Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Alkoholisierter Lkw-Fahrer

Gifhorn (ots)

Am Samstag, 31.08.2019, gegen ca. 20:03 Uhr wurde der Polizei Gifhorn ein Lkw ( Sattelzug) gemeldet, welcher die Bundesstraße 4 (zwischen Groß Oesingen und Sprakensehl) in auffälliger Weise befahren solle. Bei der Überprüfung des 60-jährigen, aus der Ukraine stammenden, Kraftfahrzeugführers stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Zu einem Atemalkoholtest war der Kraftfahrzeugführer nicht in der Lage. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Kraftfahrzeugführer wurde zudem u.a. eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell