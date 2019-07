Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Im Kreisverkehr hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Stadtlohn eine junge Fahrradfahrerin erfasst. Die 15-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Schülerin hatte gegen 08.00 Uhr den Kreisverkehr Burgstraße /Uferstraße befahren, als eine 30-jährige Stadtlohnerin mit ihrem Wagen in den Kreisverkehr einfuhr und das Hinterrad der Radfahrerin touchierte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

