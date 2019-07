Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mobiltelefon aus Wagen entwendet

Ahaus (ots)

Gelegenheit macht Diebe: Ein Unbekannter hat in Ahaus ein Handy aus einem Auto gestohlen. Das Fahrzeug hatte, wie am Mittwoch angezeigt wurde, am Samstag zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Action-Marktes an der Wessumer Straße gestanden. Der Wagen war zwar verschlossen, die Fenster jedoch heruntergelassen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 und erneuert in diesem Zusammenhang ihren Appell: Wertsachen sollten nicht im Fahrzeug liegen bleiben - ein Auto ist kein Tresor!

