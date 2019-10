Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto "verlegt"

Mainz (ots)

Montag, 15.10.2019, 21:50 Uhr - Dienstag, 16.10.2019, 07:46 Uhr

Eine 58-Jährige erschien am Dienstag auf einer Mainzer Polizeidienststelle, da sie ihr Auto nicht mehr auffinden konnten. Sie hatte es am Vorabend in der Kaiserstraße abgestellt, nun sei es nicht mehr dort. Am Abend konnte die 58-Jährige ihr Auto doch wiederfinden. Das Auto stand in der Wallaustraße. Wie es dort hinkam, wolle die 58-Jährige mit ihrem Ehemann diskutieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell