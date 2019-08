Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfallverursacher macht sich aus dem Staub.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Lagenser mit seinem Fiat die Detmolder Straße in Richtung Lage. Weil ihm ein schwarzer BMW auf seiner Fahrspur entgegen gekommen sei, habe der junge Mann ausweichen müssen und sei in den Straßengraben gefahren. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. In diesem Zusammenhang wird eine Zeugin gesucht, die als Ersthelferin am Unfallort war. Diese war mit einem Fahrzeug mit vermutlich Berliner Kennzeichen unterwegs. Diese und weitere mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

