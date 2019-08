Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. 20-Jährige bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Haustenbecker Straße ereignet hatte, verletzte sich eine 20-jährige Frau aus Augustdorf schwer. Gegen halb neun war sie mit ihrem VW in Richtung Pivitsheider Straße unterwegs, als sie aus noch nicht geklärter Ursache auf einen dort ordnungsgemäß geparkten Mercedes prallte. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

