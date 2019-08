Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Auto überschlägt sich.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen kam eine 51-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Dorlastraße ab. Die Horn-Bad Meinbergerin kam aus Richtung Fissenknick als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und über die Fahrspur des Gegenverkehrs in den linken Straßengraben fuhr. Der silberne Suzuki überschlug sich dabei. Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt und von der hinzugerufenen Feuerwehr befreit. Sie wurde schwerverletzt ins Klinikum verbracht. Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Dorlastraße knapp zwei Stunden bis etwa 9:30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.

