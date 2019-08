POL-LIP: Extertal. Einbrecher scheitern.

Polizei Lippe

Unbekannte machten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag an dem Tor eines Firmengebäudes in der Kükenbrucher Straße zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Tor zu öffnen. Hinweise zum Einbruchsversuch übermitteln Sie bitte an die Kripo in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 / 9330.

