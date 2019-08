Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in eine Werkstatt auf dem Gelände einer Einrichtung für Jugendliche in der Straße "Am Gelskamp" ein. Sie stahlen zwei Oberfräsen und eine Handkreissäge der Marke "Fasttool" im Wert von etwa 2650 Euro. Es entstand ein Sachschaden von zirka 600 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Detmolder Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

