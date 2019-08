Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Spork-Eichholz. Einbruch bei der Lebenshilfe.

Lippe (ots)

Über das Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in Räumlichkeiten der Lebenshilfe im Johannettental ein. Sie entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag und richteten einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Zeugen für den Einbruch informieren das Kriminalkommissariat in Detmold unter 05231 / 6090.

