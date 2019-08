Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte beschädigten, bei dem Versuch in ein Haus in der Schwalenberger Straße einzudringen, eine Tür. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Wer zwischen Freitag und Montag Verdächtiges in dem Bereich beobachtet hat, informiert bitte die Kripo unter 05231 / 6090.

