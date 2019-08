Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Mann schießt mehrfach mit Schreckschusspistole - Kripo sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am vergangenen Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, meldeten Zeugen einen Mann, der im Kiesweg mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen habe. Mehrere Polizeibeamte begaben sich daraufhin dorthin. Als erstes traf ein Polizeibeamter mit einem zivilen Fahrzeug und seinem Diensthund am Tatort ein. Der bislang Unbekannte richtete seine Waffe auf den Beamten, gab aber keinen Schuss aus seiner Pistole ab. Dann flüchtete er über einen Acker in Richtung des Elsterweges. Nach der Androhung gegenüber dem Mann, den Diensthund einzusetzen falls er nicht stehen bleibe, setzte der Polizeibeamte den Hund gegen den Unbekannten ein. Im Elsterweg stellte der Diensthund den Mann und biss ihn mindestens einmal. Der Unbekannte entkam trotzdem. Der Mann ist vermutlich Osteuropäer, 25-30 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er ein graues Muskelshirt, eine dunkle Hose und er hatte einen Brustbeutel bei sich. Am Tatort konnte später Schreckschussmunition festgestellt werden. Möglicherweise muss oder musste sich der Mann auf Grund des Hundebisses in ärztliche Behandlung begeben. Ihre Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

