Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Nach Unfall abgehauen.

Lippe (ots)

Ein geparkter VW wurde in der Straße Grünetal erheblich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der schwarze VW war am Samstag, etwa ab 17 Uhr, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Brückenstraße abgestellt worden. Sonntagnachmittag stellte die Fahrerin fest, dass der Wagen auf der gesamten Fahrerseite Schäden aufwies. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher teilen Sie bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 / 6090 mit.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell