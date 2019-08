Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Rodalben (ots)

Am gestrigen Dienstag, im Zeitraum von 12:00 bis 12:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße "Im Stockfeld" einzubrechen. Trotz erheblicher Bemühungen widerstand die massive Eingangstür, die dabei erheblich beschädigt wurde, allen Aufbruchsversuchen. Nunmehr begaben sich die Täter auf die Gebäuderückseite und hebelten die dortige Wohnungstür auf. Aus einer Geldkassette wurden ca. 1500 Euro in Scheinen entnommen. Zwei Fernseher und eine Spielkonsole waren zum Abtransport vor dem Gebäude bereitgestellt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Täter gestört wurden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

