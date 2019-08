Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierter Rollerfahrer

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 20:00 Uhr, wurde in der Horebstraße ein 51jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach der Feststellung von Alkoholgeruch ergab der freiwillig durchgeführte Alkoholtest einen Wert von 1,38 Promille. Nach Angaben des Rollerfahrers soll der Roller 45 Km/h schnell fahren, was sich mit den Feststellungen der Beamten deckte. Die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis hatte er jedoch nicht. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Schlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell