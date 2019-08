Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Am späten Sonntagabend wurde im Berliner Ring die Verglasung des rechten Rücklichtes eines grauen Daihatsu Cuore mutmaßlich durch einen Tritt beschädigt. Die 45jährige Halterin hörte gegen 22:50 Uhr ein "Knallen", konnte jedoch beim Blick aus dem Fenster niemanden mehr sehen. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell