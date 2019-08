Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Vier leichtverletzte Personen und insgesamt ca. 36.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 04.08.2019 gegen 13:20 Uhr in der Kaiserstraße ereignete.

Unfallhergang: Ein 56-jähriger SUV-Fahrer befuhr zur Unfallzeit die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Lützelstraße bei ausgeschalteter Lichtsignalanlage. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 32-jähriger Opel-Fahrer von der Ritterstraße kommend in Fahrtrichtung Luitpoldstraße der Kreuzung zur Kaiserstraße. Für ihn zeigte die Lichtsignalanlage gelbes Blinklicht. Aufgrund einer Fehlinterpretation des gelben Blinklichts war der 32-Jährige der Meinung, die Ampel würde in Kürze auf Rot umspringen, weshalb er noch schnell die Kaiserstraße überqueren wollte. Dabei fuhr er ungebremst in die Seite des SUV des 57-Jährigen. Dieser und seine Ehefrau erlitten Schleudertraumata und Prellungen und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallverursacher erlitt eine Brustkorbprellung, verursacht durch den Sicherheitsgurt. Großes Glück hatte ein 11-jähriger Junge, der am Ampelmast auf seinem Fahrrad saß und auf eine Möglichkeit wartete, die Kaiserstraße in Richtung Nardini-Klinikum zu überqueren. Durch einen Sprung von seinem Fahrrad konnte er einen Zusammenstoß mit dem SUV des 57-Jährigen vermeiden, der gegen den Ampelmast geschleudert wurde. Der Junge trug dabei "nur" eine Schürfwunde am Schienbein davon. Schäden: SUV Renault: ca. 30.000 EUR / Opel-Astra Station Wagon: ca. 5.000 EUR / Fahrrad: ca. 50 EUR / Lichtsignalanlage: ca. 1.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

