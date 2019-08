Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 23:15 Uhr, wurde ein 18jähriger Pkw-Fahrer in der Landauer Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anzeichen auf Drogenkonsum. Einem Drogenschnelltest wurde zwar zugestimmt, welcher aber trotz des Konsums einer größeren Menge Trinkwasser nicht durchgeführt werden konnte. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die Mutter übergeben. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell