Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, einen weißen Seat Altea, am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Finkenstraße. Sie war von 10.30 bis 11.00 Uhr einkaufen. Als sie zu ihrem Auto zurück kam, stellte sie fest, dass ihre rechte, hintere Stoßstange beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken unter der 06332-9760 oder per Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.

