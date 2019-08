Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Geräteschuppen

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Geräteschuppen in der Höhenstraße in Mörsbach insgesamt drei Elektrowerkzeuge (eine Bohrmaschien, eine Stichsäge und einen Akku-Schrauber) im Gesamtwert von 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. Bitte unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

