Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 03.08.2019 gegen 11.05 Uhr kam es am "Überflieger" zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger ortsfremder Mann aus Luxemburg erkannte die Situation zu spät, dass ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Homburg am Stopp-Schild vorschriftsmäßig bis zum Stillstand abbremste. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge; verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

