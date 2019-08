Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag gegen 13.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Fashion Outlet ein weißer Audi A1 beschädigt. Das Fahrzeug wurde von einem unbekannten Verursacher - vermutlich beim Ausparken - an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Zweibrücken unter der 06332-9760 oder per Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de

