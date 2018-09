POL-PDLU: Speyer - Scheibe eingeschlagen (54-1109)

Speyer (ots) -

11.09.2018, 16.50 - 17.00 Uhr Eine VW Polo Fahrerin parkte ihr Fahrzeug in der Remlingstraße, um gemeinsam mit ihrem Mann kurz in die gegenüber befindliche Kirche zu gehen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, war die hintere linke Scheibe an ihrem Fahrzeug eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet und es konnten auch sonst keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

