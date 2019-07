Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Abstand nicht eingehalten

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Motorradfahrer in Heidenheim.

Gegen 11.30 Uhr fuhren ein Ford und ein Motorrad hintereinander in der Giengener Straße. Der 44-jährige Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Der 56-jährige Kradlenker erkannte die Situation zu spät. Er fuhr dem Ford in das Heck. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die MV Agusta war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden.

