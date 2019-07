Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Flüchtige schnell ermittelt

Nur kurz nach einem Unfall stand am Mittwoch die Polizei vor der Tür der Verursacherin.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Zeugin den Verkehrsunfall gegen 15 Uhr. In der Bleichstraße streifte ein Audi einen Opel. Trotz des Schadens von rund 3.500 Euro fuhr die Fahrerin des Audi weiter. Die Zeugin handelte richtig: Sie verständigte sofort die Polizei. Und sie nannte das Kennzeichen am Audi, das sie sich gemerkt hatte. So stand kurz darauf die Polizei vor der Haustür der mutmaßlichen Verursacherin im Kreis Neu-Ulm. Die 50-Jährige erfuhr, dass sie einer Strafanzeige entgegensieht. Und dass sie im Rahmen des Verfahrens auch um ihren Führerschein bangen muss. Hätte sie gewartet und den Unfall selbst bei der Polizei gemeldet, wäre höchstens ein Bußgeld fällig gewesen, sagt die Polizei und erinnert: Unfallflucht lohnt sich nicht.

