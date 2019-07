Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendiebin auf Tour

Am Mittwoch erbeutete eine Frau in Göppingen Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war eine 31-Jährige in einem Geschäft in der Schulstraße. Eine Zeugin sah, wie die Frau eine Vielzahl von Waren in ihren Kinderwagen steckte. Danach verließ sie das Geschäft, ohne die Artikel bezahlt zu haben. Die Frau wurde von der Zeugin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten fanden im Kinderwagen Diebesgut in Höhe von mehreren hundert Euro. Auch befanden sich Kleidungsstücke aus einem anderen Geschäft im Kinderwagen. Die hatte die Diebin zuvor mitgenommen und auch nicht bezahlt. Die Frau sieht nun einer Anzeige entgegen.

