Die Flucht hat ein Trucker am Mittwoch nach einem Unfall in Ulm ergriffen.

Ein 62-Jähriger schilderte später der Polizei, er sei kurz nach 13.30 Uhr mit seinem Lastwagen in der Wiblinger Allee gewesen. Er stand auf dem Linksabbiegestreifen in die Hans-Lorenser-Straße und wartete, bis er weiter konnte. Zu dieser Zeit sei ein Sattelzug rechts so nah an seinem Lastwagen vorbeigefahren, dass der Spiegel beschädigt wurde. Der Sattelzug fuhr anschließend einfach weiter. Der 62-Jährige folgte ihm auf einen Parkplatz im Industriegebiet Donautal. Dort habe er den Fahrer auf den Unfall angesprochen. Doch statt sich der Verantwortung zu stellen sei der Sattelzugfahrer aggressiv geworden. Er habe den 62-Jährigen angegriffen und beleidigt, schilderte das Opfer der Polizei. Dann habe der Unfallverursacher die Flucht ergriffen. Der 62-Jährige merkte sich das Kennzeichen des Sattelzugs und gab es der Polizei. Die muss jetzt nur noch ermitteln, wer zur Tatzeit am Steuer des Lasters saß. Den erwartet eine Strafanzeige. Die Polizei wird auch die Führerscheinstelle informieren damit sie prüft, ob der Sattelzugfahrer überhaupt geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen. Denn das setzt auch die Fähigkeit voraus, Verantwortung zu übernehmen.

