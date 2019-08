Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher in der Konzerthalle.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Konzerthalle im Kurpark ein. Sie stahlen Wechselgeld aus einem Kaffeeautomaten und richteten einen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro an. Hinweise auf mögliche Täter übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180.

