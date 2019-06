Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahrradfahrer leicht verletzt ++

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es um 19.57 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer im Niedersachsendamm. Der 38- jährige Fahrradfahrer fuhr auf der Straße (hier keine Radwegbenutzungspflicht) und zeigte in Höhe der Einmündung "Achterdiek" an, dass er nach links abbiegen möchte. Der Fahrer eines silbernen Mercedes, C-Klasse älteren Baujahres, fuhr rechts an den Fahrradfahrer vorbei, wobei er diesen mit dem Außenspiegel touchierte. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne anzuhalten, vom Unfallort in Richtung Westfalendamm.

Zeugenhinweise bitte an 0441-7904115.

