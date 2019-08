Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Diebe stehlen Kettensägen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße "An der Bleiche" ein. Sie stahlen drei Kettensägen im Wert von etwa 2800 Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell