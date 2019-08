Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Kradfahrer verletzt

(LW) Am Samstag gegen 11.45 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem VW Golf die Externsteiner Straße in Richtung Heiligenkirchen. Im Ortsteil Fromhausen wollte sie nach links in Richtung Berlebeck abbiegen, ordnete sich vorschriftsmäßig zur Fahrbahnmitte hin ein und verlangsamte ihre Geschwindigkeit, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Ein 64-jähriger Fahrer einer Suzuki aus dem Westerwald, der sich hinter dem VW befand, registrierte das beabsichtigte Abbiegemanöver der 27-jährigen zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf. Trotz des heftigen Aufpralls, durch den beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, blieb der Kradfahrer nahezu unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

