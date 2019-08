Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Lippe (ots)

(LW) Ein 54-jähriger Mann aus Augustdorf fiel den Beamten der Polizei in Detmold am frühen Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr auf der Augustdorfer Straße auf. Er fuhr mit seinem Fahrrad in deutlichen Schlangenlinien. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht, der Radfahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Als er daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe der Polizeiwache Detmold zugeführt werden sollte, leistete er erheblichen körperlichen Widerstand, der ihn letztendlich aber auch nicht vor den Folgemaßnahmen rettete. Nun erwartet ihn nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sondern auch noch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

