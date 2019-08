Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Sachbeschädigung auf Sportgelände

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 23.08.2019 kam es zu diversen Sachbeschädigungen auf dem Sportgelände der Heinz-Sielmann Schule an der Weerthstraße. Unbekannte Täter zerschnitten mehrere Fang und Tornetze und entzündeten den Bodenbelag vor einem Tor, so dass entsprechende Brandlöcher entstanden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232-95950.

