Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Geschäftshalle

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.15 Uhr und Samstag, 08.40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für KFZ-Bedarf an der Klingenbergstraße ein. Sie zerschlugen dazu die Scheibe eines Fensters und verschafften sich so Zutritt zum Inneren der Halle. Die Täter durchsuchten im Anschluss die gesamten Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Klingenbergstraße, ungefähr in Höhe der Einmündung "Am Gelskamp" gemacht haben, werden gebeten, sie mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

